Шибутані призупинили кар'єру через онкологічне захворювання Майї.

Американські фігуристи, брат та сестра Алекс та Майя Шибутані, після 7-річної перерви повертаються на лід. Як пише ВВС, пауза у спорті була викликана онкологічним захворюванням Майї.

За даними ЗМІ, зараз дует, відомий шанувальникам як Shib Sibs, має намір поборотися за участь в Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Свою кар'єру вони призупинили після Олімпіади 2018 року у Пхенчхані, де вибороли бронзові медалі у танцях на льоду та командному турнірі. Пізніше Майя перенесла серйозну операцію - видалення пухлини на нирці.

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"Останні сім років стали для нас і випробуванням, і джерелом натхнення. Я щаслива та вдячна за те, що знову здорова і маю можливість повернутися до улюбленого спорту", ​​- зазначила 30-річна Майя Шибутані.

За час відсутності на змаганнях брат та сестра встигли випустити чотири дитячі книги. Однак тепер вони знову зосереджені на тренуваннях. Алекс Шибутані підкреслив, що роки поза спортом подарували їм новий погляд та сили для повернення:

"Ми не сприймаємо цей шанс як належне. Нам по-справжньому подобається весь процес, і ми з нетерпінням чекаємо на нові виступи".

Свою першу світову нагороду – бронзу чемпіонату світу – вони здобули ще у 2011 році, ставши наймолодшими призерами у танцях на льоду за останні 50 років. Також на їхньому рахунку срібло ЧС-2016, бронза ЧС-2017 та два титули чемпіонів США.

Їхнє повернення вітають і в Федерації фігурного катання США.

"Вони сильні посли спорту як на льоду, так і за його межами. Їх камбек робить збірну США лише сильнішою", – заявив старший директор із роботи зі спортсменами Джастін Ділліон.

Українець встановив світовий рекорд

Як писав УНІАН, український спортсмен та силач, амбасадор 46 окремої аеромобільної бригади ЗСУ Олексій Новіков встановив новий світовий рекорд у 18-дюймовій становій тязі. Зокрема, богатир потягнув 550 кг.

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