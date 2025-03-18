Після встановлення рекорду спортсмен розгорнув над собою прапор України.

Український спортсмен та силач, амбасадор 46 окремої аеромобільної бригади ЗСУ Олексій Новіков встановив новий світовий рекорд у 18-дюймовій становій тязі. Про це повідомила пресслужба бригади.

"Олексій Новіков, амбасадор 46 окремої аеромобільної бригади, встановлює новий світовий рекорд! Українець у 18-дюймовій становій тязі (тяга від рівня коліна) потягнув 550 кг. Це не просто спортивне досягнення - це символ незламності та сили українського народу", - наголошують військові.

Бригада вітає Новікова з досягненням та дякує кожному, хто підтримує ЗСУ.

На відео, яке оприлюднили військові, можна побачити, як Новіков під оплески відриває від підлоги величезну штангу, а потім, після встановлення рекорду, розгортає над собою прапор України. Присутні у залі захоплено вітають силача, чутно вигуки: "Слава Україні!".

Відомо, що стронгмен Новіков встановив новий світовий рекорд на міжнародних змаганнях в Барселоні, перевершивши попереднє досягнення на 10 кг. Попередній рекорд встановив естонець Рауно Гейнла у липні 2023 року.

Що відомо про Олексія Новікова

Український спортсмен, силач Олексій Новіков народився 11 лютого 1996 року у Києві. Найсильніша людина світу 2020 року та Найсильніша людина Європи 2022 року, володар чотирьох титулів Найсильніша людина України. Він встановив новий рекорд України "Йок пронесений на плечах, вагою 530 кг". Досягнення було зафіксоване "Книгою рекордів України".

У листопаді 2020 року посів 1 місце на турнірі "World Strongest Man 2020" (Брейдентон, Флорида, США), 13 березня 2021 переміг на турнірі "SBD World's Strongest Man", так у Королівстві Баграйн підтвердив свій статус найсильнішої людини планети. 3 березня 2022 року на змаганнях у Лідсі (Велика Британія) завоював титул найсильнішої людини Європи. 18 червня 2022 року Новіков встановив світовий рекорд зі станової тяги Hummer Tire. Українець підняв вагу 549 кг, що на чотири кілограми перевершує попередній рекорд. Незабаром став чемпіоном турніру для силачів Rogue Invitational Strongman Competition 2022.

Інші здобутки українських спортсменів

Як писав УНІАН, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх втретє поспіль виграла чемпіонат Європи. Чемпіонці Олімпійських ігор-2024 у Парижі з першого разу вдалося взяти висоти 192, 195 і 197 см та з другого разу 199 см. Таким чином, вона випередила Ангеліну Топіч із Сербії, яка стрибнула на 195 см та 19-річну Енглу Нільссон зі Швеції (195 см).

Раніше вона вигравала чемпіонати Європи у 2021 та 2023 роках. Українка повторила рекорд Розмарі Аккерман із Німеччини, яка була чемпіонкою Олімпійських ігор, піднімаючись на вершину в 1974, 1975 і 1976 роках.

Також повідомлялось, що українець Сергій Куліш здобув "золото" на чемпіонаті Європи з кульової стрільби. Для спортсмена це перше особисте золото та перша медаль у цій дисципліні на чемпіонатах Європи.

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