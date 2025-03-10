Загалом змагання триватимуть до 13 березня.

Українець Сергій Куліш здобув золото на чемпіонаті Європи з кульової стрільби у хорватському Осієку. Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства молоді та спорту України, для Куліша це перше особисте золото та перша медаль у цій дисципліні на чемпіонатах Європи.

"Нашому дворазовому срібному призеру Олімпійських ігор не було рівних у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки на 10 м… Вітаємо чемпіона Європи та бажаємо нашій збірній успішного виступу на континентальній першості, що триватиме до 13 березня!", - зазначили у міністерстві.

Інші спортивні досягнення українців

Як повідомлялося, раніше українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола чергове золото на чемпіонаті Європи, який проходив у Нідерландах. Їй з першого разу вдалося взяти висоти 192, 195 і 197 см та з другого разу - 199 см. Таким чином, вона випередила Ангеліну Топіч із Сербії, яка стрибнула на 195 см, та Енглу Нільссон зі Швеції - 195 см.

Відео дня

Також повідомлялось, Еліна Світоліна повернула собі статус першої ракетки України. Наразі у ТОП-100 WTA чотири українки - Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська і Ангеліна Калініна.

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