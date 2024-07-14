Чемпіонат проходив в угорському Будапешті напередодні Олімпійських ігор-2024.

Українська збірна з сучасного п'ятиборства завоювала три медалі на Євро-2024. Чемпіоном Європи серед чоловіків став Олександр Товкай, повідомляє Національний олімпійський комітент України.

Як відомо, чемпіонат проходив в угорському Будапешті напередодні Олімпійських ігор-2024. Там розігрували медалі в особистому заліку серед чоловіків та жінок, естафетах. Крім того, на змаганнях визначили найкращих у командному заліку.

Так, відомо , що в особистому старті серед чоловіків до фіналу вийшли три українці - Олександр Товкай, Юрій Ковальчук та Гордій Березняков. Перший здобув перемогу. У фіналі він виграв змагання з фехтування і втримав перевагу до самого фінішу, чим завоював "золото". Він став першим в історії України чемпіоном Європи у сучасному пʼятиборстві серед чоловіків.

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Також завдяки результатам українців у фіналі, наша збірна стала срібним призером Євро-2024 у командних змаганнях. Українці поступились лише італійцям.

Щодо жінок, то українкам не вдалося вийти у фіна л в особистих змаганнях, а в естафеті вони стали восьмими. А в кома ндному заліку Україна серед жінок фінішувала шостою.

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Як раніше писав УНІАН, українські футбольні клуби різко втратили позиції в рейтингу УЄФА. Першу сходинку третій сезон поспіль посідає "Манчестер Сіті".

Також УНІАН повідомляв, що Лунін зробив заяву щодо свого майбутнього у Реалі. Голкіпер натякнув, що може перейти в іншу команду, але деталей не розповів. Його контракт з клубом розрахований до літа 2025 року.

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