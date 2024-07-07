Спортсменка зазначила, що відчувала в собі сили піти на рекорд.

Славетна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала встановлення світового рекорду у стрибках у висоту.

"Коли лише почала змагання, мала відчуття, що можу стрибнути 2.07 м і, можливо, навіть 2.10 м. Нарешті я вписала Україну в історію світової легкої атлетики", - поділилася емоціями у флешкоментарі після змагань спортсменка на етапі Діамантової ліги в Парижі.

Рекорд Ярослави Магучіх

Сьогодні Ярославі Магучіх вдалося встановити новий світовий рекорд у стрибках у висоту. Магучіх з першої спроби взяла висоту у 2,10 м і побила 37-річний рекорд, який установила Стефка Костадінова.

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Тепер українка лідирує у списку легкоатлеток за стрибками у висоту. За нею йдуть Стефка Костадінова із результатом 2,09 м (1987 рік), Кайса Берквіст із результатом 2,08 м (2006 рік) та Бланка Влашич 2,08 (2009 рік).

Президент Володимир Зеленський привітав легкоатлетку Ярославу Магучіх з досягненням світового рекорду у стрибках у висоту. "Вітаємо видатну українську легкоатлетку Ярославу Магучіх та її команду зі встановленням нового світового рекорду зі стрибків у висоту: 2,10 метра!", - написав президент у Телеграм-каналі.

Зеленський зазначив, що Ярослава... продемонструвала всьому світу справжню українську волю до перемоги.

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