Фінальний результат українки - 1,97 м.

Відома українська спортсменка Ярослава Магучіх взяла срібло на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у приміщенні.

Як повідомляє Федерація легкої атлетики України, турнір відбувся 1 березня у Глазго, Шотландія.

Ярослава розпочала змагання з висоти 1,92 м. Кожну висоту українка долала з першої спроби та виходила у статусі лідера на відмітку 1,99 м, однак останню висоту підкорити не змогла.

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Фінальний результат спортсменки вийшов - 1,97 м. Її обігнала австралійка Нікола Оліслагерс - вона взяла 1,99 м з третьої спроби. Третє місце посіла словенка Ліа Апостоловскі з результатом 1,95 м.

"Старт сезону був кращим за його завершення. Насправді, відчуття після змагань змішані. Але я рада медалі, адже кожна нагорода важлива", — прокоментувала Магучіх свій виступ.

Перемоги Ярослави Магучіх

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 22-річна українка здобула перемогу на змаганнях World athletics Indoor Tour, які пройшли в німецькому Коттбусі.

Магучіх показала кращий результат в секторі стрибків у висоту і більш того, результат Ярослави в 2,04 метра став рекордом турніру і рекордом сезону в світі.

Це був перший турнір, у якому українська спортсменка взяла участь у 2024 році.

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