Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфально виступила на першому для неї турнірі в 2024 році.
22-річна українка здобула перемогу на змаганнях World athletics Indoor Tour, які пройшли в німецькому Коттбусі.
Магучіх показала кращий результат в секторі стрибків у висоту і більш того, результат Ярослави в 2,04 метра став рекордом турніру і рекордом сезону в світі.
Суперниці української легкоатлетки на цьому турнірі і близько не змогли наблизитися до її результату. Найкраща спроба представниці Німеччини Імке Оннен, яка отримала срібло, була 1,94 метра, а Айріне Пальшіте з Литви і Сафіна Садуллаєва з Узбекистану стрибнули на 1,86 м.
World Athletics Indoor Tour. Коттбус. Стрибки у висоту, жінки
- Ярослава Магучіх (Україна) - 2,03 м
- Імке Оннен (Німеччина) - 1,94 м
- Айріне Пальшите (Литва) - 1,86 м
- Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) - 1,86 м
Варто зазначити, що турнір у Коттбусі пропустила австралійська спортсменка Нікола Оліслагерс, яка є головною конкуренткою Ярослави Магучіх у боротьбі за золото Олімпіади-2024 у Парижі. Саме результат представниці Австралії в 2,03 метра раніше був найкращим в цьому сезоні.