22-річна Ярослава Магучіх стала переможницею турніру в німецькому Коттбусі.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфально виступила на першому для неї турнірі в 2024 році.

22-річна українка здобула перемогу на змаганнях World athletics Indoor Tour, які пройшли в німецькому Коттбусі.

Магучіх показала кращий результат в секторі стрибків у висоту і більш того, результат Ярослави в 2,04 метра став рекордом турніру і рекордом сезону в світі.

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Суперниці української легкоатлетки на цьому турнірі і близько не змогли наблизитися до її результату. Найкраща спроба представниці Німеччини Імке Оннен, яка отримала срібло, була 1,94 метра, а Айріне Пальшіте з Литви і Сафіна Садуллаєва з Узбекистану стрибнули на 1,86 м.

World Athletics Indoor Tour. Коттбус. Стрибки у висоту, жінки

Ярослава Магучіх (Україна) - 2,03 м

Імке Оннен (Німеччина) - 1,94 м

Айріне Пальшите (Литва) - 1,86 м

Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) - 1,86 м

Варто зазначити, що турнір у Коттбусі пропустила австралійська спортсменка Нікола Оліслагерс, яка є головною конкуренткою Ярослави Магучіх у боротьбі за золото Олімпіади-2024 у Парижі. Саме результат представниці Австралії в 2,03 метра раніше був найкращим в цьому сезоні.

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