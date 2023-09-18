Українська спортсменка стала переможницею Діамантової ліги у другому сезоні поспіль.

У неділю, 17 вересня, в американському Юджині відбувся фінал Діамантової ліги-2023.

Перемогу в секторі стрибків у висоту здобула Ярослава Магучіх. 21-річна українська спортсменка прокоментувала свою перемогу.

"Сезон завершився на високій ноті - 2,03 м і перемога у фіналі Діамантової ліги. Весь рік ми працювали над тим, щоб побити світовий рекорд цього літа, але варто приділити собі трохи більше часу.

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За планом пора відпочити, провести час з сім'єю і підготуватися до осінніх тренувань, щоб взимку продовжити роботу над кінцевою метою. Хочу подякувати всім, хто вірить в мене і постійно підтримує, ви неймовірні. Вірю, що скоро зможу знову порадувати вас хорошими результатами і яскравими емоціями і перемоги будуть не тільки у мене, але і у моєї країни", - написала Магучіх на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Магучіх з рекордом сезону в світі виграла фінал Діамантової ліги-2023. Ярославі підкорилася висота 2,03 м.

Відзначимо, що 21-річна українка в другому сезоні поспіль стала переможницею Діамантової ліги.

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