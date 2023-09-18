Ярославі Магучіх підкорилася висота 2,03 метра.

У неділю, 17 вересня, на стадіоні "Хейворд Філд" в американському Юджині відбувся фінал Діамантової ліги-2023.

У фіналі змагань у секторі стрибків у висоту взяли участь три українки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Найкращою в цій дисципліні стала Ярослава Магучіх. 21-річна українка подолала в другій спробі планку на висоті 2,03 м і встановила новий рекорд сезону в світі.

Друге місце посіла представниця Австралії Нікола Оліслагерс. Вона з третьої спроби повторила результат Магучіх і оновила особистий рекорд.

Висота 2,05 м не підкорилася ні Магучіх, ні Оліслагерс. Таким чином, за кількістю використаних спроб переможцем Діамантової ліги-2023 стала українська спортсменка.

Діамантова ліга-2023. Стрибки у висоту (жінки)

1. Ярослава Магучіх (Україна) - 2,03 м

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 2,03 м

3. Ангеліна Топіч (Сербія) - 1,95 м

4. Вашті Каннінгем (США) - 1,91 м

5. Морган Лейк (Велика Британія) - 1,91 м

5. Юлія Левченко (Україна) - 1,91 м

7. Ірина Геращенко (Україна) - 1,87 м

Відзначимо, що Магучіх вдруге поспіль завоювала головний приз легкоатлетичної серії.

У поточному сезоні Діамантової ліги Ярослава тричі вигравала золоті нагороди (Рабат, Сямень і Брюссель) і двічі бронзу (Лозанна і Монако).

Раніше УНІАН повідомляв, що у фіналі Діамантової ліги-2023 через проблеми зі здоров'ям відмовилася виступити українка Марина Бех-Романчук.

Вас також можуть зацікавити новини: