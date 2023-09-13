Марина Бех-Романчук кваліфікувалася у фінали Діамантової ліги-2023 відразу в двох дисциплінах.

Багаторазова чемпіонка України та учасниця Олімпіади в Токіо Марина Бех-Романчук не візьме участі у фіналі Діамантової ліги-2023, який пройде в американському Юджині.

Як повідомляє "Суспільне Спорт", за три дні до старту Марина Бех-Романчук прийняла рішення відмовитися від участі в змаганнях через стан здоров'я.

Варто зазначити, що в поточному сезоні в Діамантовій лізі українська легкоатлетка виступала в двох дисциплінах: стрибках в довжину і потрійному стрибку.

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З початку року Бех-Романчук завоювала п'ять нагород: три срібла в потрійному стрибку і по одній бронзовій нагороди в стрибках в довжину і потрійному стрибку.

Результати українки дозволили їй кваліфікувалася у фінали Діамантової ліги-2023 відразу в двох дисциплінах. В Юджині Бех-Романчук мала хороші шанси завоювати свій перший чемпіонський титул у серії.

Додамо, що Україну на змаганнях в американському Юджині представлять шість спортсменів. Найбільше представників нашої країни буде у стрибках у висоту серед жінок. У цій дисципліні честь України захищатимуть Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. У чоловічих стрибках у висоту в сектор вийде Андрій Проценко.

Ще дві українки виступлять в секторі бігу на 400 метрів з бар'єрами - Анна Рижикова і Вікторія Ткачук.

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