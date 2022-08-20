Марина Бех-Романчук стрибнула на 15,02, показавши найкращий результат європейського сезону.

Українська спортсменка Марина Бех-Романчук завоювала золоту медаль у секторі для потрійного стрибка на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який проходить у Мюнхені.

У п'ятій спробі українка стрибнула на 15,02, показавши найкращий результат європейського сезону.

Зазначимо, що й інші результативні спроби Бех-Романчук були кращі, ніж результат срібної призерки Крістійни Мякеля. Для фінки 14,64 - національний рекорд. Бронзу завоювала Ханна Міненко з Ізраїлю.

Чемпіонат Європи. Легка атлетика

Потрійний стрибок. Жінки

Марина Бех-Романчук (Україна) - 15,02

Крістійна Мякеля (Фінляндія) - 14,64

Ханна Міненко (Ізраїль) – 14,45

Відео переможного стрибка Марини Бех-Романчук:

Це перша медаль України в жіночому потрійному стрибку з 2014 року, а 15,02 м - це найкращий результат України в потрійному стрибку з 1996 року.

Досягнення Марини Бех-Романчук вражає ще й тим, що вона виступала в непрофільній дисципліні. Її основна спеціалізація - стрибки в довжину.

Додамо, що в цей день в Мюнхені також відбувся фінальний забіг на 400 метрів з бар'єрами, в якому українки виграли дві медалі.

Вікторія Ткачук завоювала срібло - 54,30, а в активі Анни Рижикової бронза – 54,86. Для Ткачук це перша нагорода чемпіонату Європи, для Рижикової - четверта.

Марина Бех-Романчук: досягнення

У березні 2022 року Марина Бех-Романчук виграла срібло у потрійному стрибку на чемпіонаті світу в приміщенні в Белграді.

У червні 2022 року Бех-Романчук з особистим рекордом завоювала золото у стрибках у довжину на етапі Діамантової ліги в Римі.

На чемпіонаті світу в Досі в 2019 Бех-Романчук виграла срібло в стрибку в довжину.

На чемпіонатах Європи Українка перемагала в 2021 році (в приміщенні), а також вигравала срібло в 2018 році (на відкритому повітрі) і в 2019-му (в приміщенні).

На Олімпіаді в Токіо Бех-Романчук посіла п'яте місце. Спортсменка зізналася, що розчарована таким результатом.

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