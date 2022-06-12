Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала переможницею етапу Golden Roof Challenge в австрійському Інсбруку в стрибках у довжину.
Бех-Романчук була головною фавориткою у своєму коронному секторі. Вона завоювала золоту нагороду, показавши кращий результат в нинішньому сезоні - 6.86 метра.
До цього її рекордом був виступ на етапі Діамантової ліги в Римі, де вона теж тріумфувала.
Срібло турніру в Австрії завоювала представниця Сан-Томе і Принсіпі Агате де Соуза (6,76), а топ-3 замкнула ще одна українка Марія Горєлова (6,38).
Додамо, що на турнірі Golden Roof Challenge-2022 також виступили ще дві представниці України. Яна Гладійчук та Марина Килипко змагалися у стрибках з жердиною. На подіум вдалося піднятися тільки Марині Килипко - з результатом 4.26 м вона фінішувала третьою. У Яни Гладійчук ніякої успішної спроби в Інсбруку не було. Виграла змагання італійка Роберто Бруні з рекордом турніру - 4.66 м.
Golden Roof Challenge - це змагання зі стрибків у довжину і стрибків з жердиною, що проходять на центральній площі міста на спеціально обладнаній доріжці. Спортсмени по черзі виконують свої проби.
Марина Бех-Романчук: досягнення
- У березні 2022 року Марина Бех-Романчук виграла срібло у потрійному стрибку на чемпіонаті світу в приміщенні в Белграді.
- На чемпіонаті світу в Досі в 2019 Бех-Романчук виграла срібло в стрибку в довжину.
- На чемпіонатах Європи Українка перемагала в 2021 році (в приміщенні), а також вигравала срібло в 2018 році (на відкритому повітрі) і в 2019-му (в приміщенні).
- На Олімпіаді в Токіо Бех-Романчук посіла п'яте місце. Спортсменка зізналася, що розчарована таким результатом.