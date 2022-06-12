Марина Бех-Романчук вдруге за три дні оновила найкращий результат сезону.

Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала переможницею етапу Golden Roof Challenge в австрійському Інсбруку в стрибках у довжину.

Бех-Романчук була головною фавориткою у своєму коронному секторі. Вона завоювала золоту нагороду, показавши кращий результат в нинішньому сезоні - 6.86 метра.

До цього її рекордом був виступ на етапі Діамантової ліги в Римі, де вона теж тріумфувала.

Срібло турніру в Австрії завоювала представниця Сан-Томе і Принсіпі Агате де Соуза (6,76), а топ-3 замкнула ще одна українка Марія Горєлова (6,38).

Додамо, що на турнірі Golden Roof Challenge-2022 також виступили ще дві представниці України. Яна Гладійчук та Марина Килипко змагалися у стрибках з жердиною. На подіум вдалося піднятися тільки Марині Килипко - з результатом 4.26 м вона фінішувала третьою. У Яни Гладійчук ніякої успішної спроби в Інсбруку не було. Виграла змагання італійка Роберто Бруні з рекордом турніру - 4.66 м.

Golden Roof Challenge - це змагання зі стрибків у довжину і стрибків з жердиною, що проходять на центральній площі міста на спеціально обладнаній доріжці. Спортсмени по черзі виконують свої проби.

Марина Бех-Романчук: досягнення