26-річна українка обійшла олімпійську чемпіонку Малайку Міхамбо.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук посіла перше місце в стрибках у довжину на етапі Діамантової ліги в Римі.

У своїй найкращій спробі 26-річна спортсменка стрибнула на 6,85 метра. Для українки цей результат став особистим рекордом цього сезону.

Друге місце в секторі посіла олімпійська чемпіонка Малайка Міхамбо (6,79), третє - американка Куанеша Беркс (6,77).

Ще одну медаль в Римі завоювала українка Анна Рижикова - в бігу на 400 метрів з бар'єрами вона виграла бронзу, подолавши дистанцію за 54,50 секунди.

Варто відзначити, що Бех-Романчук вперше в нинішньому сезоні виграла змагання Діамантової ліги. У травні українка виграла дві срібних медалі на етапах в Досі (Катар) і Бірмінгемі (Великобританія).

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги, який проходив в американському Юджині. 20-річна Дніпрянка не залишила шансів конкурентам, з другої спроби подолавши планку на висоті 200 см.

Марина Бех-Романчук: досягнення