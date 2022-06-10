Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук посіла перше місце в стрибках у довжину на етапі Діамантової ліги в Римі.
У своїй найкращій спробі 26-річна спортсменка стрибнула на 6,85 метра. Для українки цей результат став особистим рекордом цього сезону.
Друге місце в секторі посіла олімпійська чемпіонка Малайка Міхамбо (6,79), третє - американка Куанеша Беркс (6,77).
Ще одну медаль в Римі завоювала українка Анна Рижикова - в бігу на 400 метрів з бар'єрами вона виграла бронзу, подолавши дистанцію за 54,50 секунди.
Варто відзначити, що Бех-Романчук вперше в нинішньому сезоні виграла змагання Діамантової ліги. У травні українка виграла дві срібних медалі на етапах в Досі (Катар) і Бірмінгемі (Великобританія).
Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги, який проходив в американському Юджині. 20-річна Дніпрянка не залишила шансів конкурентам, з другої спроби подолавши планку на висоті 200 см.
Марина Бех-Романчук: досягнення
- У березні 2022 року Марина Бех-Романчук виграла срібло у потрійному стрибку на чемпіонаті світу в приміщенні в Белграді.
- На чемпіонаті світу в Досі в 2019 Бех-Романчук виграла срібло в стрибку в довжину.
- На чемпіонатах Європи Українка перемагала в 2021 році (в приміщенні), а також вигравала срібло в 2018 році (на відкритому повітрі) і в 2019-му (в приміщенні).
- На Олімпіаді в Токіо Бех-Романчук посіла п'яте місце. Спортсменка зізналася, що розчарована таким результатом.