Марина Бех-Романчук завоювала срібло в потрійному стрибку в Досі.

Українська спортсменка Марина Бех-Романчук, яка напередодні завоювала срібло в потрійному стрибку на першому етапі сезону Діамантової ліги в Досі, прокоментувала свій успіх.

В інтерв'ю "Суспільне Спорт" 26-річна легкоатлетка розповіла, що свою медаль вирішила присвятити українському народу, який продовжує боротися проти російських окупантів.

"Я собі місця не могла знайти. Не було ні дня, щоб я не перебувала в психологічному занепаді. Я часто нила і "конючила", плакала і істерила. Потім ми почали працювати, тоді ці речі теж були, але не так часто, тому що все ж тренування трохи відволікали, але, почитавши новини, знову починала хвилюватися, знову накривало, знову емоції, знову те ж саме... Тобто підготовка емоційно була дуже складна.

Наші люди залишаються сильними, наші військові залишаються сильними. Отже, і я повинна залишатися сильною. Я на своєму фронті не повинна давати задню - треба виступати, підбадьорювати людей і приносити позитивні новини. Робити те, що я вмію робити найкраще.

Я не відчувала себе на змаганнях самотньою. Я була дуже щаслива. Я увійшла в сектор, і там були наші люди. Я почула щиру українську мову, почула людей, які кричали мені: "Марина, давай, у тебе все вийде!" Я побачила наш український прапор. Мені це додавало мотивації вдвічі більше. Це дуже круто, тому що я відчула енергію наших людей, коли ми всі разом - сила. Для мене це був просто нереальний кайф. Я в першу чергу стрибала для тих, хто прийшов на цей стадіон повболівати. І, звичайно, для України",-сказала Бех-Романчук.

Додамо, що на змаганнях в Досі українка виконала стрибок на 14 метрів 73 сантиметри, побивши тим самим свій особистий рекорд.

Нагадаємо, Діамантова ліга – це щорічна серія комерційних змагань з легкої атлетики, яка прийшла на зміну Золотій лізі. Ці ліги організовані Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій (ІААФ).

Марина Бех-Романчук: досягнення