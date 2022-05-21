Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла срібну нагороду етапу Діамантової ліги в стрибках в довжину.
Українка в другій спробі продемонструвала результат 6 метрів 66 сантиметрів.
Золото з найкращим результатом сезону та рекордом змагань виграла німкеня Малайка Мігамбо (7.09), бронзу – британка Лоррейн Юген (6.65).
Минулого тижня на дебютному етапі Діамантової ліги в потрійному стрибку Бех-Романчук також стала другою. Після виграної нагороди Марина присвятила свій успіх для України.
Діамантова ліга, Бірмінгем, Великобританія
Стрибки в довжину, жінки
1. Малайка Мігамбо (Німеччина) – 7.09
2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.66
3. Лоррейн Юген (Велика Британія) – 6.65
Марина Бех-Романчук: досягнення
- У березні 2022 року 26-річна Бех-Романчук виграла срібло у потрійному стрибку на чемпіонаті світу в приміщенні в Белграді.
- На чемпіонатах Європи українка перемагала у 2021 році (в приміщенні), а також вигравала срібло у 2018 році (на відкритому повітрі) і у 2019-му (в приміщенні).