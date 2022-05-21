Українка в другій спробі продемонструвала результат 6 метрів 66 сантиметрів.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла срібну нагороду етапу Діамантової ліги в стрибках в довжину.

Українка в другій спробі продемонструвала результат 6 метрів 66 сантиметрів.

Золото з найкращим результатом сезону та рекордом змагань виграла німкеня Малайка Мігамбо (7.09), бронзу – британка Лоррейн Юген (6.65).

Минулого тижня на дебютному етапі Діамантової ліги в потрійному стрибку Бех-Романчук також стала другою. Після виграної нагороди Марина присвятила свій успіх для України.

Діамантова ліга, Бірмінгем, Великобританія

Стрибки в довжину, жінки

1. Малайка Мігамбо (Німеччина) – 7.09

2. Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.66

3. Лоррейн Юген (Велика Британія) – 6.65

Марина Бех-Романчук: досягнення