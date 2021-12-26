Багаторазова чемпіонка України та учасниця Олімпіади в Токіо Марина Бех-Романчук поділилася з шанувальниками новим знімком.
26-річна спортсменка розмістила в Instagram фотографію в чорному боді.
"Моя мрія - літати. Все своє життя я вчуся літати і мрію навчитися ще краще! Це те чим я живу, люблю, мотивуюся і надихаюся", - написала спортсменка під знімком.
Читайте також"Тату зводить з розуму": українська топ-спортсменка поділилася спокусливим фотоПост викликав захват у шанувальників і зібрав понад 8 тисяч лайків менше, ніж за годину.
У коментаря фанати захоплюються формами чарівної Українки.
"Як це прекрасно", - написав у коментарі один з підписників спортсменки.
Нагадаємо, раніше Марина Бех-Романчук виставила в мережу жаркий знімок себе в сексуальному купальнику.
Марина Бех-Романчук: досягнення
- На чемпіонатах світу найвищим досягненням для Бех-Романчук є срібна медаль у 2019 році.
- На чемпіонатах Європи Українка перемагала в 2021 році (в приміщенні), а також вигравала срібло в 2018 році (на відкритому повітрі) і в 2019-му (в приміщенні).
- Особистим рекордом Українки є стрибок на 6,93 м.
- На Олімпіаді в Токіо Бех-Романчук посіла п'яте місце. Спортсменка зізналася, що розчарована таким результатом.