Українка Марина Бех-Романчук похвалилася новим знімком.

Багаторазова чемпіонка України та учасниця Олімпіади в Токіо Марина Бех-Романчук поділилася з шанувальниками новим знімком.

26-річна спортсменка розмістила в Instagram фотографію в чорному боді.

"Моя мрія - літати. Все своє життя я вчуся літати і мрію навчитися ще краще! Це те чим я живу, люблю, мотивуюся і надихаюся", - написала спортсменка під знімком.

Читайте також"Тату зводить з розуму": українська топ-спортсменка поділилася спокусливим фотоПост викликав захват у шанувальників і зібрав понад 8 тисяч лайків менше, ніж за годину.

У коментаря фанати захоплюються формами чарівної Українки.

"Як це прекрасно", - написав у коментарі один з підписників спортсменки.

Нагадаємо, раніше Марина Бех-Романчук виставила в мережу жаркий знімок себе в сексуальному купальнику.

Марина Бех-Романчук: досягнення