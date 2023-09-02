Ярослава Магучіх достроково кваліфікувалася на Суперфінал Діамантової ліги.

У суботу, 2 вересня, в Сямені (Китай) відбувся черговий етап Діамантової ліги.

У секторі стрибків у висоту переможницею стала українська спортсменка Ярослава Магучіх.

Варто відзначити, що 21-річна представниця України завоювала золото в момент, коли її суперниці, Лія Апостоловські зі Словенії та Елеонора Паттерсон з Австралії, не зуміли взяти висоту 1,95 м. Магучіх продовжила виступи і в підсумку підкорила висоту 2,02 м, встановивши особистий рекорд сезону і повторивши найкращий результат сезону в світі.

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Ще одна українська спортсменка, Юлія Чумаченко, з результатом 1,86 м посіла п'яте місце.

Відзначимо, що Ярослава Магучіх завоювала вже четверту в поточному сезоні нагороду на етапах Діамантової ліги. Раніше українка виграла золоту медаль в Рабаті, а також дві бронзові нагороди в Лозанні і Монако.

Магучіх достроково кваліфікувалася на Суперфінал Діамантової ліги, який пройде в американському Юджині 16-17 вересня. Також на фінальні змагання відібралася українська стрибунка Ірина Геращенко.

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