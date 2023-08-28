Ярослава Магучіх - перша представниця України в усіх легкоатлетичних дисциплінах за останні 10 років, котра перемогла на чемпіонаті світу.

Українка Ярослава Магучіх вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. У Будапешті вона здобула "золото", покоривши висоту в 2,01 метра.

Як повідомляє Суспільне.Спорт, раніше Магучіх двічі зупинялася за крок від "золота": у 2019-му та 2022-му роках вона здобувала срібні медалі, поступившись росіянці Марії Ласіцкене та австралійці Елеанор Паттерсон відповідно.

Срібна та бронзова нагороди цього року дісталися австралійським спортсменкам Елінор Паттерсон і Ніколі Оліслагерс. Обидві стрибнули на висоту 1,99 м.

Зазначається, що висоту в 1,99 метра Магучіх перестрибнула з першої ж спроби, як і Паттерсон. З другої спроби висота підкорилася Оліслагерс.

Висоту в 2,01 метра з першої спроби не перестрибнула жодна з майбутніх медалісток. Магучіх вдало стрибнула з другої спроби, повторивши свій найкращий результат сезону та вийшовши на перше місце. Австралійки так і не змогли підкорити цю висоту.

При цьому, це найменший результат, який показала Магучіх у фіналах чемпіонатів світу. У 2019-му вона стрибнула на 2,04 метра, а в 2022-му - на 2,02 метра, проте залишилася в обох випадках на другому місці.

Ще одна українка, котра пробилася до 15-ки претенденток на медалі, Ірина Геращенко, здобула п'яте місце з результатом 1,95 м.

Дві українські легкоатлетки Юлія Левченко та Юлія Чумаченко не змогли пройти до фіналу й зупинилися в кваліфікації на позначках у 1,89 та 1,85 метра відповідно.

Зазначається, що Магучіх - друга чемпіонка світу зі стрибків у висоту в історії України. Раніше в далекому 1999 році в Севільї "золото" завоювала Інга Бабакова. Більше того, Ярослава - перша представниця України в усіх легкоатлетичних дисциплінах за останні 10 років, котра перемогла на чемпіонаті світу. Раніше "золото" на чемпіонаті світу з легкої атлетики здобували аж у 2013 році Богдан Бондаренко (стрибки у висоту) і Ганна Мельниченко (семиборство).

Інші перемоги Магучіх

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року українська спортсменка Ярослава Магучіх здобула перемогу в стрибках у висоту на турнірі Continental Gold Tour (FBK Games), який проходив у Нідерландах. Українка показала результат 2,00 метра. Також Ярослава спробувала встановити рекорд турніру (2,05 м), але ця планка, на жаль, їй не підкорилася.

Перед тим, у січні, Ярослава Магучіх здобула перемогу на Меморіалі Олексія Дем'янюка у Львові. Спортсменка підкорила планку на висоті 2 метри, що стало найкращим результатом сезону в світі.

Вас також можуть зацікавити новини: