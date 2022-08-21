Вона взяла планку на висоті 1.95 м.

Українська спортсменка Ярослава Магучіх завоювала золото на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022, ставши першою в історії України чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту.

Про це пише Суспільне.Спорт.

Фінал чемпіонату пройшов у Мюнхені. Українську збірну цьогоріч представляли Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Остання не пройшла до фіналу.

Магучіх взяла планку на висоті 1.95 м і стала чемпіонкою Європи, а Геращенко (5 місце, 1.93 м) та Юлія Левченко (9 місце, 1.86 м) не увійшли у першу трійку.

Друге і третє місце у фіналі посіли Марія Вукович з Чорногорії (1.95 м) та Ангеліна Топіч з Сербії (1.93 м).

Нагадаємо, що раніше Магучіх завоювала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики.

Як повідомляв УНІАН, на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо Ярослава Магучіх потрапила в скандал через те, що обійнялася з росіянкою Марією Ласіцкене, яка завоювала золоту медаль.

Після початку повномасштабного вторгення Росії українська спортсменка заявила, що припинила будь-яке спілкування з представниками РФ, в тому числі з Ласіцкене, яку вважала своїм кумиром.

Пізніше російська стрибунка назвала помилкою своє мовчання одразу після початку повномасштабної війни в Україні.

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