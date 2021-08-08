В Міністерстві оборони України прокоментували обійми українки Ярослави Магучіх з росіянкою Марією Ласіцкене, які відбулися на Олімпіаді у Токіо. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що триває російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження та відповідальність.
Про це Ганна Маляр повідомила у Facebook.
Так, Магучіх викликали "на килим" до Міністерства оборони. Маляр попросила припинити цькування спортсменки, допоки вона не надасть власне пояснення.
"Ярослава Магучіх на даний час перебуває в Токіо. Одразу після її повернення в мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю", - додала заступниця глави Міноборони.
Окрім цього, Ганна Маляр додала, що фото українки з російською спортсменкою може бути використане як "інформаційно-психологічна гармата".
"Необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об"єктом інформаційних спецоперацій ворога", - написала Маляр.
Читайте такожЗ'явилися яскраві фото з церемонії закриття Олімпіади-2020 в ТокіоТакож заступниця глави Міноборони підтвердила, що бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом Збройних сил України. До складу української збірної ввійшли 60 армійських спортсменів.
Як повідомляв УНІАН, 19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала в суботу бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.
Згодом у мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене одразу після змагань, остання тримала прапор Олімпійського комітету Росії.
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