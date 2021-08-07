19-річна Ярослава Магучіх не змогла поборотися за золоту медаль, а ще одна українка Ірина Геращенко стала четвертою.

Українка Ярослава Магучіх завоювала бронзову медаль на Олімпійських Іграх в Токіо.

У фіналі виступали 14 спортсменок, які виконали кваліфікаційний норматив, стрибнувши на 1,95 метра.

Магучіх з другої спроби взяла висоту 2 метри, чим гарантувала собі медаль, увійшовши до трійки найкращих. 2,02 Магучіх з першої спроби не взяла і вирішила перенести свою спробу на наступну висоту. На жаль, українка з двох спроб так і не змогла стрибнути на 2,04.

Золото виграла представниця ОКР Марія Ласіцкіне, яка взяла 2,04. Срібло - у австралійки Ніколи Макдермотт (вона стрибнула на 2,02).

Магучіх завоювала 18-ту медаль України на Олімпіаді в Токіо і 12-ту бронзову.

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Україну у фіналі представляли також Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Геращенко впритул підібралася до медалі, ставши четвертою. Українка взяла висоту 1,98 метра, повторивши свій найкращий результат сезону, але не змогла з трьох спроб взяти 2 метри.

Левченко дісталася до позначки в 1,98 метра. Українка не змогла взяти її з двох спроб, а третю перенесла на 2,00 метра. Але і двометрова висота їй не скорилася. Вона посіла підсумкове восьме місце.

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Автор: Антон Дудар