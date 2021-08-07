Українка Ярослава Магучіх завоювала бронзову медаль на Олімпійських Іграх в Токіо.
У фіналі виступали 14 спортсменок, які виконали кваліфікаційний норматив, стрибнувши на 1,95 метра.
Магучіх з другої спроби взяла висоту 2 метри, чим гарантувала собі медаль, увійшовши до трійки найкращих. 2,02 Магучіх з першої спроби не взяла і вирішила перенести свою спробу на наступну висоту. На жаль, українка з двох спроб так і не змогла стрибнути на 2,04.
Золото виграла представниця ОКР Марія Ласіцкіне, яка взяла 2,04. Срібло - у австралійки Ніколи Макдермотт (вона стрибнула на 2,02).
Магучіх завоювала 18-ту медаль України на Олімпіаді в Токіо і 12-ту бронзову.
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Україну у фіналі представляли також Ірина Геращенко та Юлія Левченко.
Геращенко впритул підібралася до медалі, ставши четвертою. Українка взяла висоту 1,98 метра, повторивши свій найкращий результат сезону, але не змогла з трьох спроб взяти 2 метри.
Левченко дісталася до позначки в 1,98 метра. Українка не змогла взяти її з двох спроб, а третю перенесла на 2,00 метра. Але і двометрова висота їй не скорилася. Вона посіла підсумкове восьме місце.
Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Україна завоювала в Токіо вже 12 бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна. Алла Черкасова та Ірина Коляденко стали бронзовими призерами з вільної боротьби. Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті) виграли бронзову медаль в артистичному плаванні, Людмила Лузан - у веслуванні, а Станіслав Горуна - у караті. Ще одну бронзу завоювали синхроністки в командному артистичному плаванні.
1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також завоювала срібло. 7 серпня срібні нагороди виграли Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (в каное-двійці) і боксер Олександр Хижняк.
Першу золоту нагороду на Іграх у Токіо для України завоював Жан Беленюк.
Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинки за третє місце програли борець греко-римського стилю Ленур Теміров та Оксана Лівач (у вільній боротьбі). У велотреку четверте місце посіла Олена Старікова.