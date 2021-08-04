Парвіз Насібов у фіналі програв з рахунком 9:1 іранському спортсмену.

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов у фіналі Олімпійських ігор програв представнику Ірану Мохаммаду Резі Гераї, котрий є чемпіоном Азіатських Ігр 2019-го. Це друга срібна медаль для України в Токіо.

Нагадаємо, що у півфіналі українець в драматичному поєдинку здолав представника Єгипту Ахмеда Ель-Саєда.

Насібов, який виступає у вазі до 67 кг, на шляху до фіналу також прибрав Фредріка Б'єррехуса з Данії (5:1), а також віце-чемпіона світу, представника ОКР Артема Суркова (українець переміг внаслідок останньої активної дії у сутичці).

Зауважимо, що шанс вибороти золоту медаль у греко-римській боротьбі має Жан Беленюк.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже п'ять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров.

Автор: Артем Будрін