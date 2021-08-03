Український борець греко-римського стилю, депутат Верховної Ради Жан Беленюк вийшов у фінал Олімпіади в Токіо.
Беленюк виступає у ваговій категорії до 87 кг.
В 1/8 фіналу українець переміг чинного чемпіона Європи Зураба Датунашвілі, який представляє Сербію. Українець взяв реванш за поразку на чемпіонаті Європи в 2021 році, вигравши з рахунком 3:1. У чвертьфіналі українець був сильнішим за алжирця Башира Сід Азара. Сутичка завершилася з нічийним рахунком, але Беленюк провів останню активну дію і за рахунок цього пройшов у півфінал.
В 1/2 фіналу його суперником був хорват Іван Гуклек. Беленюк віддав перше очко супернику, але потім зрівняв рахунок і провів два поспіль прийоми. Українець переміг з рахунком 7:1.
Таким чином, Беленюк став другим українським борцем, який вийшов у фінал Олімпіади, після Парвіза Насібова.
Фінальна сутичка за участю Беленюка пройде 4 серпня.
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Жан Беленюк: головні досягнення
- На Олімпійських Іграх в Ріо Беленюк став срібним призером.
- На чемпіонатах світу українець двічі вигравав золото (у 2015 і 2019 роках), а також по разу срібло і бронзу.
- Також Беленюк є триразовим чемпіоном Європи і чемпіоном Європейських ігор-2019.