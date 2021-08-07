Всього 7 серпня на Олімпійських Іграх в Токіо буде розіграно 34 комплекти медалей.

Спортсменки Людмила Лузан та Анастасія Четверикова здобули для України ще одне олімпійське "срібло" – з веслування на байдарці та каное.

Дівчата посіли друге місце у фінальному заїзді серед жіночих дуетів на дистанції 500 метрів.

Їхній результат — 1:57.499. Українки обійшли у змаганнях суперниць з Канади й Німеччини. "Золото" отримав Китай.

Раніше Лузан виграла "бронзу" в Токіо й увійшла до числа перших призерок Олімпіади в жіночому каное-спринті. Ця дисципліна вперше з'явилася на ОІ.

Читайте такожУ Кабміні жорстко відповіли Скабєєвій, яка "збудилася" через гопак БеленюкаВсього 7 серпня на Олімпійських Іграх в Токіо буде розіграно 34 комплекти медалей.

Олімпіада в Токіо

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже десять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна. Алла Черкасова та Ірина Коляденко стали бронзовими призерами з вільної боротьби. Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті) виграли бронзову медаль в артистичному плаванні, Людмила Лузан - у веслуванні, а Станіслав Горуна - у карате.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також завоювала срібло.

Першу золоту нагороду на Іграх у Токіо для України завоював Жан Беленюк.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров. У велотреку четверте місце посіла Олена Старікова.

Автор: Яна Ставська