В України гарантовано буде одна медаль, а також можна сподіватися ще на кілька нагород.

7 серпня на Олімпійських Іграх в Токіо буде розіграно 34 комплекти медалей.

Україні вже гарантована одна медаль - боксер Олександр Хижняк виступить у фіналі Олімпіади у ваговій категорії 75 кг. Його поєдинок проти бразильця розпочнеться о 8.45 ранку.

У стрибках у висоту за медалі боротимуться відразу три українки: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Також у легкій атлетиці Україна буде представлена в марафонському забігу (виступлять Вікторія Калюжна, Дар'я Михайлова та Євгенія Прокоф'єва).

У веслуванні в півфіналах виступлять Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (каное-двійка, 500 метрів), Павло Алтухов і Юрій Вандюк (каное-одинаки, 1000 метрів), а також Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Повх (байдарка-четвірка, 500 метрів).

На медаль Україна може розраховувати в артистичному плаванні в команді - українки йдуть третіми після технічної програми і 7 серпня покажуть довільну.

Олексій Середа виступить у фіналі в стрибках у воду з десятиметрової вишки, а Вікторія Онопрієнко і Христина Погранична - у фіналі в художній гімнастиці. Оксана Лівач зберігає шанси на медаль у вільній боротьбі - їй належить провести втішний поєдинок за право поборотися за бронзу. Павло Тимощенко продовжить виступи в сучасному п'ятиборстві, а Олена Старікова - в 1/8 фіналу в спринті велотреку.

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Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом (6 годин), частина змагань почнеться в нічний час для України.

Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також ігри показують Eurosport 1 і Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний, в тому числі на медіасервісі MEGOGO.

Розклад фіналів 7 серпня

1:30 - 10:00. Гольф. Особиста першість, жінки.

3:00 - Легка атлетика. Марафон, жінки (Вікторія Калюжна, Дар'я Михайлова та Євгенія Прокоф'єва).

3:30 - 7:15. Веслування на байдарках і каное. Чоловіки - С-1 1000 м (Павло Алтухов, Юрій Вандюк), К-4 500 м. Жінки - С-2 500 м (Анастасія Четверикова / Людмила Лузан), К-4 500 м (Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Повх)

4:00 - 6:50. Пляжний волейбол. Чоловічий фінал.

5:30 - 7:30. Баскетбол. Чоловічий фінал.

8:00 - 10:00. Бокс. Фінал. Чоловіки, 52 кг, 75 кг (Олександр Хижняк). Жінки, 51 кг, 69 кг.

8:00 - 14:35. Карате. Куміте, чоловіки - понад 75 кг, жінки - понад 61 кг.

8:30 - 14:15. Сучасне п'ятиборство. Чоловіки (Павло Тимощенко)

9:00 - 10:30. Стрибки у воду. Чоловіки, 10 м, індивідуальні стрибки (Олексій Середа).

9:20 - 12:00. Художня гімнастика. Індивідуальне багатоборство (Вікторія Онопрієнко та Христина Погранична).

9:30 - 12:30. Велоспорт, трек. Чоловічий медісон.

10:30 - 12:20. Водне поло. Жіночий фінал.

12:15 - 16:00. Спортивна боротьба. Жіноча боротьба - 50 кг (Оксана Лівач). Вільна боротьба - 65 кг, 97 кг.

12: 50 - Легка атлетика. Чоловіки - 1500 м, естафета 4х400 м, спис. Жінки - 10000 м, естафета 4х400 м, стрибки у висоту (Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко).

13:00 - 15:20. Кінний спорт. Командний конкур.

13:00 - 16:30. Бейсбол.

13:30 - 15:00. Артистичне плавання. Команда (Україна).

14:30 - 16:30. Футбол. Чоловічий фінал.

15:00 - 17:30. Гандбол. Чоловічий фінал.

15:15 - 17:45. Волейбол. Чоловічий фінал.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Україна завоювала в Токіо вже десять бронзових медалей. Першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Також бронзові нагороди вибороли шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів) та тенісистка Еліна Світоліна. Алла Черкасова та Ірина Коляденко стали бронзовими призерами з вільної боротьби. Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті) виграли бронзову медаль в артистичному плаванні, Людмила Лузан - у веслуванні, а Станіслав Горуна - у карате.

1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також завоювала срібло.

Першу золоту нагороду на Іграх у Токіо для України завоював Жан Беленюк.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверті місця в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів. Дзюдоїст Яків Хаммо теж був близький до медалі, але поступився в поєдинку за бронзу. Також поєдинок за третє місце програв борець греко-римського стилю Ленур Теміров. У велотреку четверте місце посіла Олена Старікова.

Автор: Антон Дудар