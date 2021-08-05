Анжеліка Терлюга принесла Україні третє срібло в Токіо та першу олімпійську медаль у карате.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга виграла срібну медаль на Олімпійських Іграх в Токіо.

Терлюга, яка виступає у вазі 55 кг, подолала кваліфікацію, посівши перше місце у своїй підгрупі.

Українка перемогла Садву Сайед з Єгипту (1:0), звела внічию бої з Молдір Жангбирбай з Казахстану (4:4) і австрійкою Беттіною Планк (0:0), а у вирішальному поєдинку за вихід у півфінал перемогла японку Мійо Міяхару (4: 0). Завдяки виходу з групи Терлюга вже гарантувала собі як мінімум бронзу.

У півфіналі Терлюга зустрічалася з представницею Тайбея Вень Цзи-Юнь.

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Українка перемагала з рахунком 4:1, але за секунду до завершення поєдинку її суперниця завдала результативного удару, який після відеоповтору був оцінений в три бали. Поєдинок завершився з рахунком 4:4, але за нічийного рахунку всі чотири судді віддали путівку у фінал українці.

Суперницею Терлюги по фіналу стала Івет Горанова з Болгарії. Українка, на жаль, програла з рахунком 1:5.

Це третя срібна медаль для України на Олімпіаді-2020 та тринадцята загалом.

Анжеліка Терлюга: що відомо про спортсменку

29-річна Терлюга - заслужений майстер спорту України з карате.

Терлюга - триразова чемпіонка Європи в особистому куміте (2017, 2018 і 2019). Також в її активі срібло і дві бронзи ЧЄ і срібло на Європейських іграх.

Терлюга першою в історії українського карате завоювала олімпійську ліцензію.

Перед Олімпіадою Українка посідала перше місце у світовому рейтингу у вазі до 55 кг.

Автор: Антон Дудар