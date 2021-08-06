У Токіо відбулася церемонія нагородження каратистів.

Український каратист Станіслав Горуна здобув бронзову медаль за підсумками свого виступу на Олімпіаді-2020.

У Токіо відбулася церемонія нагородження каратистів у ваговій категорії 75 кг.

Золоту медаль завоював італієць Луїджі Буса, срібло - у Рафаеля Агаєва з Азербайджану. Бронзові нагороди - у Горуни та угорця Каролі Харспатакі.

Горуна в ефірі "UA: Перший" зізнався, що в цілому домігся "непоганого результату" і після поразки в півфіналі "можна навіть посміхнутися", але відразу після поєдинку він був незадоволений бронзою:

"Більш позитивні емоції будуть завтра. Сьогодні відчуваю різницю між очікуванням, і тим, що у мене є. Зараз незадоволений. Незадоволений результатом і своїм виступом, виконанням, але на це є свої причини".

"Дуже почесно бути тут, а взяти медаль - маленький трофей на все життя", - додав каратист.

Станіслав Горуна: досягнення

До Олімпійських ігор у Токіо львів'янин Горуна ставав переможцем Європейських ігор-2019, Всесвітніх ігор-2017, а також дворазовим чемпіоном Європи (2011 та 2021).

На чемпіонатах світу його найвищим досягненням була бронза у 2014 році.

Також Горуна ставав переможцем Кубка світу-2014 і є п'ятикратним переможцем Прем'єр-Ліги карате.

Автор: Антон Дудар