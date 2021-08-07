Олександр Хижняк у фінальному поєдинку поступився бразильцеві - рефері зупинив бій.

Український боксер Олександр Хижняк став срібним призером Олімпійських ігор у Токіо.

Хижняк, який виступає у ваговій категорії 75 кг, у фіналі олімпійського турніру зустрівся з бразильцем Ебертом да Консейаном Соузою.

Хижняк домінував у поєдинку, впевнено виграв перший і другий раунди, але в підсумку достроково програв у третьому.

Замість того, щоб спокійно доводити бій до перемоги, українець пішов у розмін та пропустив удар назустріч, після якого опинився на канвасі. Хижняк піднявся, але його помітно хитало. І хоча українець показав, що готовий продовжувати бій, рефері зупинив поєдинок.

Раніше на стадії 1/8 фіналу Хижняк одноголосним рішенням суддів переміг Юіто Морівакі, а у чвертьфіналі здолав Еурі Седено Мартінеса з Домініканської Республіки (4:1). У півфіналі українець зустрічався з представником Філіппін, срібним призером ЧС-2019 Еуміром Марсьяле і переміг роздільним рішенням суддів (3:2).

Хижняк приніс Україні п'яту срібну медаль у Токіо і 16-у загалом.

Це єдина медаль для України в боксі на цих Олімпійських іграх.

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Олександр Хижняк: досягнення

Хижняк ставав чемпіоном світу в 2017 році. На тому турнірі він був визнаний найкращим боксером чемпіонату.

Також в його активі перемога на чемпіонаті Європи-2017, бронза на ЧЄ-2015 і перемога на Європейських іграх-2019.

Олімпійські ігри в Токіо - перша Олімпіада в кар'єрі 26-річного українця.

Автор: Антон Дудар