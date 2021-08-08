Україна фінішувала на 44-му місці в підсумковій таблиці.

За остаточним місцем в загальному заліку Олімпіади-2020 Україна розташувалася на 44-й позиції.

Цей результат є найгіршим за всі часи незалежності України. Вперше в історії Олімпійських ігор представники України не змогли здобути більше однієї золотої нагороди. Попередній антирекорд було встановлено на минулій Олімпіаді в Бразилії - на Іграх в Ріо українці виграли лише дві золоті медалі.

Але якщо розглядати лише загальну кількість виграних нагород без врахування ґатунку медалей, то результат українців чудовий. З 19 нагородами (одна золота, шість срібних і дванадцять бронзових) наша команда посіла 16-у позицію між Південною Кореєю та Іспанією.

Зауважимо, що найкращий результат за кількістю золотих медалей українські олімпійці показали на дебютних Іграх часів незалежності в Атланті-1996. Тоді аж 9 золотих нагород опинилося в скарбничці України.

Загальний медальний залік Токіо-2020

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Автор: Артем Будрін