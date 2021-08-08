За остаточним місцем в загальному заліку Олімпіади-2020 Україна розташувалася на 44-й позиції.
Цей результат є найгіршим за всі часи незалежності України. Вперше в історії Олімпійських ігор представники України не змогли здобути більше однієї золотої нагороди. Попередній антирекорд було встановлено на минулій Олімпіаді в Бразилії - на Іграх в Ріо українці виграли лише дві золоті медалі.
Але якщо розглядати лише загальну кількість виграних нагород без врахування ґатунку медалей, то результат українців чудовий. З 19 нагородами (одна золота, шість срібних і дванадцять бронзових) наша команда посіла 16-у позицію між Південною Кореєю та Іспанією.
Зауважимо, що найкращий результат за кількістю золотих медалей українські олімпійці показали на дебютних Іграх часів незалежності в Атланті-1996. Тоді аж 9 золотих нагород опинилося в скарбничці України.
Загальний медальний залік Токіо-2020
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Україна на Олімпіаді в Токіо: головне
- На Олімпіаді в Токіо Україну представляли 157 спортсменів.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Україна завоювала в Токіо 12 бронзових медалей. Їх виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук (у дуеті), плавець Михайло Романчук (на дистанції 800 метрів), тенісистка Еліна Світоліна, Алла Черкасова та Ірина Коляденко (обидві - у вільній боротьбі), Марта Федіна та Анастасія Савчук (у дуеті в артистичному плаванні), Людмила Лузан (у веслуванні), каратист Станіслав Горуна, українська збірна в артистичному плаванні, а також Ярослава Магучіх в стрибках у висоту.
В активі України 6 срібних нагород. 1 серпня Україна завоювала першу срібну медаль - плавець Михайло Романчук став другим на дистанції 1500 метрів. 4 серпня борець греко-римського стилю Парвіз Насібов теж став срібним призером. Каратистка Анжеліка Терлюга також завоювала срібло. 7 серпня срібні нагороди виграли Людмила Лузан і Анастасія Четверікова (в каное-двійці) і боксер Олександр Хижняк. 8 серпня останню срібну медаль Україні принесла велосипедистка Олена Старікова.
Золоту нагороду на Іграх в Токіо для України завоював Жан Беленюк.