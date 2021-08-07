На радощах дівчата взяли свої прапори, міцно обіймалися і сфотографувалися.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх і її російська колега Марія Ласіцкене зробили спільні фото після змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2020 в Токіо. Обидві дівчини увійшли до трійки кращих.

19-річна українка Магучіх посіла третє місце, показавши результат у 2 метри. 28-річна російська спортсменка отримала золото, стрибнувши на 2,04 метра.

На радощах після змагань переможниця і бронзова призерка обійнялися і сфотографувалися. Магучіх була з прапором України, а Ласіцкене з прапором Олімпійського комітету Росії, адже за рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) через допінговий скандал російські спортсмени до 16 грудня 2022 року не можуть виступати під прапором і гімном Росії.

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Автор: Катерина Комолова