Для України це вже друга медаль на цих змаганнях.

Українська спортсменка Ярослава Магучіх завоювала срібло чемпіонату світу з легкої атлетики, який проходить в американському Юджині.

Кваліфікацію вдалося подолати двом українкам - крім Магучіх у фінал пройшла Ірина Геращенко, а ось Юлія Левченко не зуміла пройти кваліфікацію.

Ярослава Магучіх виступила з результатом 2.02, поступившись лише за кількістю спроб Елеонор Паттерсон з Австралії (2.02 м). Висота 2.04 м Ярославі не скорилася.

Інша українка Ірина Геращенко завершила змагання на 4-й позиції з особистим рекордом (2.00 м). Бронзу виборола Олена Валлортігара з Італії (теж 2.00 м).

Чемпіонат світу 2022 з легкої атлетики. Юджин (США)

Стрибки у висоту. Жінка. Фінал

1. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 2.02 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.02 м

3. Олена Валлортігара (Італія) - 2.00 м

4. Ірина Геращенко (Україна) - 2.00 м

Ярослава Магучіх прокоментувала свій виступ на ЧС-2022:

"Я радію, що завоювала це срібло. Воно вже друге для мене на чемпіонаті світу. Була хороша атмосфера, я насолоджувалася своїми стрибками. Було дуже класно, і я щаслива. Звичайно, для наших спортсменів і взагалі людей зараз дуже важко. Морально складно змагатися і сфокусуватися на стрибках, але ми повинні робити це і показувати результати.

Ми повинні постійно говорити, що український народ сильний. Ми боремося за незалежність і свободу. Ми з вами переможемо і будемо йти до кінця", - наводить слова Магучіх "Суспільне Спорт".

Ця медаль стала вже другою для України на цих змаганнях. Днем раніше українець Андрій Проценко завоював першу для збірної України медаль – бронзу в стрибках у висоту.

Додамо, що головний старт року в легкій атлетиці проходить без участі російських і білоруських спортсменів. Представники країн-агресорів були відсторонені від змагання через повномасштабну війну, яку розв'язала РФ в Україні.

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