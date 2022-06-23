Незважаючи на війну, українські спортсмени продовжують захищати честь країни на міжнародних змаганнях.

Чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх продовжує колекціонувати нагороди літнього сезону, вигравши четверті змагання поспіль. Цього разу українці не було рівних на міжнародному турнірі в чеському Брно.

Крім Магучіх на старт також вийшли ще три українки - Ірина Геращенко, Катерина Табашник і Юлія Чумаченко.

Золото турніру в очній боротьбі розіграли Магучіх і Геращенко. Вони - єдині стрибунки, яким підкорилась висота 1.94 м. Обидві також взяли висоту 1.97 м.

Планку на висоті два метри Магучіх взяла з другої спроби, Геращенко не використала дві - і перенесла на 2.03 м. Там також спроба була невдала, тому Ірина Геращенко з результатом 1.97 м завершила змагання. А Магучіх з першої спроби підкорила 2.03 м. Це найкращий результат сезону в світі (попередній теж належав Магучіх - нещодавно на турнірі в Парижі їй підкорилася рекордна для цього сезону висота - 2,01 метра), а також рекорд турніру в Брно.

При цьому Ярослава зробила ще й спробу на 2,05 метра, проте вона виявилася невдалою, але виграти турнір в Чехії це їй не завадило.

Єдиною представницею іншої країни в ТОП-5 стала Сафіна Садуллаєва з Узбекистану. Слідом за нею фінішували ще дві українки - Катерина Табашник і Юлія Чумаченко.

Стрибки у висоту. Брно. Жінки

1. Ярослава Магучіх ( Україна) - 2,03 м

2. Ірина Геращенко ( Україна) - 1,97 м

3. Сафіна Садуллаєва ( Узбекистан) - 1,91 м

4. Катерина Табашник (Україна) - 1,91 м

5. Юлія Чумаченко ( Україна) - 1,88 м

Відео з переможним стрибком Ярослави Магучіх:

Додамо, що найкращі результати в кар'єрі Магучіх - 2.04 м (на відкритому повітрі) і 2.06 м (в приміщенні), а світовий рекорд Стефки Костадінової з Болгарії - 2.09 м - був встановлений в 1987 році в Римі і тримається вже 35 років.

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх виграла етапи Діамантової ліги у стрибках у висоту, що проходять в Юджині і Парижі, а також завоювала золоту медаль чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні, що проходив у Белграді.

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