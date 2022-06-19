Ярослава Магучіх з другої спроби взяла 201 см – це найкращий результат сезону у стрибках на відкритому повітрі.

В Парижі пройшов черговий етап "Діамантової ліги". У секторі стрибків у висоту Україна вперше в історії була представлена чотирма легкоатлетками.

Ярослава Магучіх з другої спроби взяла 201 см – це найкращий результат сезону у стрибках на відкритому повітрі. Ярослава з трьох спроб не змогла взяти висоту 205 см. Для українки це третя поспіль перемога на етапах "Діамантової ліги".

Ірина Геращенко з першої спроби взяла висоту 198 см – це особистий рекорд українки у цьому сезоні, планка 201 см не підкорилася Ірині з трьох спроб.

Юлія Левченко та австралійка Нікола Оліслагерс поділили третю позицію, вони з першої спроби взяли 195 см. Для Юлії це найкращий результат у цьому сезоні.

Катерина Табашник завершила змагання на 6-й позиції, вона поступилася конкуренткам за кількістю спроб. Українка з другої спроби взяла висоту 195 см – це найкращий результат Катерини у цьому сезоні, її найкращий результат у кар’єрі – 196 см.

"Дуже круто змагатися з нашими дівчатами з України, тому що, на превеликий жаль, в Україні продовжується війна та ми готуємося в інших країнах. Дуже важко ментально сфокусуватися на стрибках, але ми ще раз показали, що українці – сильна нація, яка не здається. Ми стрибаємо, щоб зберегти нашу країну", - прокоментувала спільний тріумф Магучіх.

Діамантова ліга, Париж, стрибки у висоту

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 201 см

2. Ірина Геращенко (Україна) – 198 см

3. Юлія Левченко (Україна) – 195 см

3. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 195 см

6. Катерина Табашник (Україна) – 195 см

Нагадаємо, що Магучіх здобула золото на етапі "Діамантової ліги" в США.

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