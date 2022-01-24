З українськими спортсменами провели профілактичну бесіду напередодні Олімпіади в Пекіні.

Українські спортсмени, які виступлять на зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні, не будуть публічно спілкуватися з росіянами і перебувати поруч з державною символікою Росії.

Представники збірної України отримали спеціальні рекомендації від міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Слова чиновника наводить сайт "Суспільного".

"Всі спортсмени обізнані, вони знають, як себе вести в таких ситуаціях.

Вони не повинні бути поруч, коли стоять спортсмени з Росії з прапором.

Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали", - заявив Гутцайт.

Зимові Олімпійські ігри-2022 пройдуть в Китаї з 4 по 20 лютого, в них візьмуть участь 45 українських спортсменів.