Українські спортсмени, які виступлять на зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні, не будуть публічно спілкуватися з росіянами і перебувати поруч з державною символікою Росії.
Представники збірної України отримали спеціальні рекомендації від міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта. Слова чиновника наводить сайт "Суспільного".
"Всі спортсмени обізнані, вони знають, як себе вести в таких ситуаціях.
Вони не повинні бути поруч, коли стоять спортсмени з Росії з прапором.
Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати. Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали", - заявив Гутцайт.
Зимові Олімпійські ігри-2022 пройдуть в Китаї з 4 по 20 лютого, в них візьмуть участь 45 українських спортсменів.
Читайте такожОлімпійська чемпіонка Харлан відповіла, чи варто українським спортсменам фотографуватися з російськимиСкандал навколо обіймів Магучіх і Ласіцкене
- У серпні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх та її російська колега Марія Ласіцкене зробили спільні фото після змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
- Через обійми з росіянкою спортсменку Магучіх викликали "на килим" до Міністерства оборони.
- Український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх і агресивно заявив що спорт знаходиться поза політикою.
- Беленюк також коментував скандал з медалісткою Магучіх і виступив проти "цькування дитини".
- Мовний омбудсмен говорив про скандал навколо медалістки, що спортсмени повинні "тримати високий рівень відповідальності за країну".
- Екс-нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон називала Магучіх "біомусором".
- Через кілька днів Магучіх вперше прокоментувала фото з російською спортсменкою і підкреслила, що в цьому не було "політичної позиції".
- У НОК і ФЛАУ також говорили про "спорт поза політикою" і вступалися за Магучіх, згодом до захисту медалістки приєднався міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
- Потім легкоатлетка дала розгорнутий коментар і виправдалася тим, що обіймалася з росіянкою "на емоціях". Крім цього, Магучіх звернулася до українців у мережі і зазначила, що вона "вірна Україні".
- У Міністерстві оборони потім провести бесіду з легкоатлеткою, а росіянка Марія Ласіцкене заявила, що з повагою ставиться до Магучіх та інших українських спортсменок.
- Скандал отримав продовження після того, як Магучіх і ще одна українка Ірина Геращенко знову опинилися на одному фото з Ласіцкене.