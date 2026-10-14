Формула-1 повернеться до Африки через майже 40 років: коли і де відбудеться гонка

Очікується, що гонка відбудеться на початку 2030-х років - через 33 роки після останнього етапу Формули-1 в Африці.

Формула-1 повернеться до Африки вперше за понад три десятиліття: Руанда підписала десятирічний контракт на проведення гонки. Про це пише Sky News.

Новий спеціалізований автодром, який побудують у районі Бугесера (на південь від столиці країни Кігалі), прийме змагання під назвою "Гран-прі Африки".

Представники Формули-1 повідомили, що траса буде готова "на початку наступного десятиліття".

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Очікується, що гонка відбудеться на початку 2030-х років - через 33 роки після останнього етапу Формули-1 в Африці (у 1993 році "Гран-прі" приймала траса К’яламі в ПАР).

Президент Руанди Поль Кагаме зазначив, що це день гордості для країни, і додав, що чемпіонат принесе народу "довгострокову користь" - не тільки у спортивному плані, а й завдяки створенню нових робочих місць, розвитку професійних навичок та зростанню туризму.

Зазначається, що за останні десятиліття географія чемпіонату стрімко розширилася, охопивши Європу, Азію та Північну Америку, внаслідок чого Африка залишилася єдиним континентом, де гонки не проводилися з часів Гран-прі на трасі К’яламі.

Проектування траси ведеться спільно з компанією WurzDesign, заснованою колишнім гонщиком Олександром Вурцем, та інженерною групою Tilke, яка брала участь у створенні багатьох автодромів Формули-1, зокрема траси Сепанг у Малайзії.

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон неодноразово говорив, що мріє про гонку в Африці. Він зізнавався, що вів закулісну роботу, щоб домогтися проведення етапу на цьому континенті до завершення своєї кар’єри:

"Я завжди говорив, що нам необхідний Гран-прі в Африці. Для мене це найважливіший і найгарніший континент. Ми представлені на всіх континентах, крім цього, і немає жодних причин, через які так має залишатися. Я давно просував цю ідею, і Стефано виконав приголомшливу роботу".

Президент і генеральний директор Формули-1 Стефано Доменікалі зазначив, що радий можливості задовольнити інтерес понад 100 мільйонів шанувальників "Королівських перегонів" на цьому континенті.

"Завдяки включенню Руанди до календаря змагань, починаючи з наступного десятиліття, перегони нашого виду спорту відбуватимуться на всіх населених континентах, що дозволить наблизити чемпіонат світу до вболівальників по всьому світу як ніколи раніше. Африка завжди була частиною майбутнього Формули-1, і з самого початку ми були сповнені рішучості повернутися туди як слід: з надійним партнером, довгостроковими зобов’язаннями та чітким баченням того, як досягти значущих результатів", - сказав він.

Траса, яку побудують поруч із міжнародним аеропортом Кігалі, відповідатиме стандартам FIA першої категорії (Grade 1), необхідним для проведення гонок Формули-1.

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