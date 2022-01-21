Виконком Національного олімпійського комітету затвердив склад команди, яка представлятиме Україну на зимових Олімпійських Іграх в Пекіні.
Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.
Порівняно з 2018 роком склад збірної збільшився на 12 спортсменів.
Україна буде представлена в таких видах спорту: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні гонки, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки на лижах з трампліну, фігурне катання, фрістайл і шорт-трек.
Зокрема, вперше в історії зимової Олімпіади Україна буде представлена в змаганнях змішаних команд з фрістайлу (акробатика) і в жіночому бобслеї (монобоб).
Крім того, вперше з 2010 року українці поборються за медалі в стрибках на лижах з трампліну. У цій категорії представлені відразу три наших спортсмена.
Читайте такожСкільки медалей завоює Україна на Олімпіаді-2022: міністр Гутцайт озвучивши сумний прогнозСклад Олімпійської команди-2022 налічує 4-х Олімпійських чемпіонів: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фрістайліст Олександр Абраменко, а також 3-и призери Юнацьких Олімпійських ігор - фігуристи Олександра Назарова, Максим Нікітін та Іван Шмуратко.
До складу делегації відповідно до звернень національних федерацій увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів і масажистів, 7 представників технічного персоналу.
Нагадаємо, зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого. Всього розіграють 109 комплектів медалей в 15 видах спорту.
Україна на Зимових Олімпійських іграх:
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
- У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
- На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.