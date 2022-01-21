У п'ятницю, 21 січня, відбулося засідання виконкому Національного олімпійського комітету України, на якому, зокрема, було затверджено склад збірної України з біатлону на зимову Олімпіаду-2022 в Пекіні.
У заявочний лист увійшли по п'ять чоловіків і жінок, які представлятимуть Україну на Олімпійських іграх.
Відзначимо, що не знайшлося місця в списку для Анастасії Меркушиної і Віти Семеренко.
Чоловіки
- Дмитро Підручний
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
- Артем Прима
- Артем Тищенко
Жінки
- Юлія Джима
- Олена Білосюк (Підгрушна)
- Дар'я Блашко
- Валя Семеренко
- Ірина Петренко
Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого. Біатлонний турнір на Олімпіаді стартує 5 лютого.
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- У загальному заліку у чоловіків лідирують французи Кентен Фійон-Майє (602 очки) і Емільєн Жаклен (501). Топ-3 замикає швед Себастьян Самуельссон (484).
- У жінок в трійку лідерів входять норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очок), шведка Ельвіра Еберг (563) і білоруска Дінара Алімбекова (535).
- В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного (148 очок і 32-е місце) і у Юлії Джими (147 очок і 31-а позиція).