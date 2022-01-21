У складі місця не знайшлося для Анастасії Меркушиної і Віти Семеренко.

У п'ятницю, 21 січня, відбулося засідання виконкому Національного олімпійського комітету України, на якому, зокрема, було затверджено склад збірної України з біатлону на зимову Олімпіаду-2022 в Пекіні.

У заявочний лист увійшли по п'ять чоловіків і жінок, які представлятимуть Україну на Олімпійських іграх.

Відзначимо, що не знайшлося місця в списку для Анастасії Меркушиної і Віти Семеренко.

Чоловіки

Дмитро Підручний

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

Артем Прима

Артем Тищенко

Жінки

Юлія Джима

Олена Білосюк (Підгрушна)

Дар'я Блашко

Валя Семеренко

Ірина Петренко

Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого. Біатлонний турнір на Олімпіаді стартує 5 лютого.

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