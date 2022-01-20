Першим у гонці фінішував російський біатлоніст Антон Бабіков.

У четвер, 20 січня, в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону в італійському Антхольці завершилася чоловіча індивідуальна гонка.

Перемогу в гонці здобув російський біатлоніст Антон Бабіков, який не допустив жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах. Другий результат показав норвежець Тар'єй Бо, що промахнувся двічі. Третім став інший росіянин Карім Халілі, який один раз не закрив мішень.

Українські біатлоністи не потрапили в залікову зону. Кращим серед підопічних Юрая Санітри став Антон Дудченко, який не закрив чотири мішені і посів 47 місце. З точки зору наборів очок в Кубок націй це найгірша особиста гонка сезону для збірної України.

Біатлон. Кубок світу. Сьомий етап. Антхольц, Італія. Чоловіки. Індивідуальна гонка, 20 км

1. Антон Бабіков (0+0+0+0) 49:46,8

2. Тар'єй Бо (0+0+0+2) +9,7

3. Саїд Карімулла Халілі (0+0+1+0) +48,5

...

47. Антон Дудченко (1+0+3+0) +5:57,5

55. Артем Тищенко (0+2+0+1) +6:24,3

62. Богдан Цимбал (1+2+2+0) +7:05,8

64. Артем Прима (1+0+4+1) +7:08,8

91. Тарас Лесюк (2+2+2+1) +9:59,7

Для Халілі це перше потрапляння на особистий п'єдестал пошани Кубка світу. Тар'єй Бо на додачу до срібної медалі отримав Малий Кришталевий глобус індивідуальних гонок, оскільки зміг випередити в заліку дисципліни свого співвітчизника Стурлу Легрейда, який замкнув топ-5.

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