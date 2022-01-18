З 20 по 23 січня, в італійському Антхольці відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону.
У програму сьомого етапу Кубка світу увійшли три дисципліни: індивідуальні гонки, естафети і мас-старти.
Розклад сьомого етапу:
20.01.2022
15:15 - Індивідуальна гонка, чоловіки
21.01.2022
15:15 - Індивідуальна гонка, жінки
22.01.2022
13:50 - мас-старт, чоловіки
16:00 - естафета, жінки
23.01.2022
13:15 - естафета, чоловіки
16:15 - мас-старт, жінки
Трансляція гонки в прямому ефірі буде доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційному сайті IBU і на сайті "Суспільне Спорт".
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- Після шести етапів у загальному заліку у чоловіків лідирують француз Кентен Фійон-Майє (581 очко) і швед Себастьян Самуельссон (484). Топ-3 замикає француз Емільєн Жаклен (470).
- У жінок в трійку лідерів входять норвежка Марте Олсбю Ройселанд (651 очок), шведка Ельвіра Еберг (563) і білоруска Динара Алімбекова (499).
- В України найкращий результат у загальному заліку у Дмитра Підручного (148 очок і 31-е місце) і у Юлії Джими (147 очок і 30-а позиція).