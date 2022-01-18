Черговий етап Кубка світу приймає італійський Антхольц.

З 20 по 23 січня, в італійському Антхольці відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону.

У програму сьомого етапу Кубка світу увійшли три дисципліни: індивідуальні гонки, естафети і мас-старти.

Розклад сьомого етапу:

20.01.2022

15:15 - Індивідуальна гонка, чоловіки

21.01.2022

15:15 - Індивідуальна гонка, жінки

22.01.2022

13:50 - мас-старт, чоловіки

16:00 - естафета, жінки

23.01.2022

13:15 - естафета, чоловіки

16:15 - мас-старт, жінки

Трансляція гонки в прямому ефірі буде доступна на "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційному сайті IBU і на сайті "Суспільне Спорт".

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