Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / фото REUTERS
Російська легкоатлетка Марія Ласіцкене відреагувала на заяви, зроблені після того, як в Україні розгорівся скандал через її обіймів і фото з Ярославою Магучіх.
Ласіцкене опублікувала коментар у Instagram-stories.
"Найголовніше, щоб Ярославі та іншим українським дівчаткам було спокійно і комфортно. Щоб їх ніхто не смикав. Все інше не має значення. Ніякі заяви не змінять мого теплого ставлення і поваги до них", - написала Ласіцкене.
Також вона додала:
"На цьому тему вважаю закритою, і ніяких коментарів з цього приводу більше не буде".
instagram.com/stories/lasitskene.maria
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Скандал навколо Магучіх і Ласіцкене
- 19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.
- Згодом в мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене відразу після змагань. Магучіх тримала в руках прапор України, а росіянка - прапор олімпійського комітету Росії.
- У Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучих з росіянкою. За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що йде російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження і відповідальність.
- Також заступник глави Міноборони підтвердила, що бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом Збройних сил України. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів.
- Олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловив свою думку про критику на адресу Магучіх. Він підкреслив, що виступає проти "цькування 19-річної дитини".
- Також Магучіх підтримав каратист Станіслав Горуна.
- У НОК України та ФЛАУ також заступилися за українську спортсменку.