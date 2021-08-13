Марія Ласіцкене заявила, що з повагою ставиться до Ярослави Магучіх та інших українських спортсменок.

Російська легкоатлетка Марія Ласіцкене відреагувала на заяви, зроблені після того, як в Україні розгорівся скандал через її обіймів і фото з Ярославою Магучіх.

Ласіцкене опублікувала коментар у Instagram-stories.

"Найголовніше, щоб Ярославі та іншим українським дівчаткам було спокійно і комфортно. Щоб їх ніхто не смикав. Все інше не має значення. Ніякі заяви не змінять мого теплого ставлення і поваги до них", - написала Ласіцкене.

Також вона додала:

"На цьому тему вважаю закритою, і ніяких коментарів з цього приводу більше не буде".

Скандал навколо Магучіх і Ласіцкене

19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.

Згодом в мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене відразу після змагань. Магучіх тримала в руках прапор України, а росіянка - прапор олімпійського комітету Росії.

У Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучих з росіянкою. За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що йде російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження і відповідальність.

Також заступник глави Міноборони підтвердила, що бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом Збройних сил України. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловив свою думку про критику на адресу Магучіх. Він підкреслив, що виступає проти "цькування 19-річної дитини".

Також Магучіх підтримав каратист Станіслав Горуна.

У НОК України та ФЛАУ також заступилися за українську спортсменку.

Автор: Антон Дудар