Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх звернулася до українців після критики на свою адресу через фото і обійми з росіянкою на Олімпіаді в Токіо.
Відповідний пост з'явився на її сторінці в Instagram.
"Шановні співвітчизники, я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс. Хочу пояснити, що відбулось. Виступити на Олімпіаді - мрія і сенс всього життя кожного спортсмена! Словами не передати емоції у мить, коли моя мрія збулась! Мені підкорилась не тільки висота, але й олімпійська медаль! Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ.
Хочу всіх запевнити: я маю честь належати до лав військовослужбовців Збройних Сил України, які захищають країну у російсько-українській війні. Шаную наших воїнів, які дають всім нам можливість працювати, тренуватись, жити мирним життям!
Я вірна Україні. Розумію, що відбулось. Хочу закликати всіх бути обережними, бо ворог готовий на все. Для мене це досвід, який робить мене сильнішою", - написала Магучіх.
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Скандал навколо Магучіх і Ласіцкене
- 19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.
- Згодом в мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене відразу після змагань. Магучіх тримала в руках прапор України, а росіянка - прапор олімпійського комітету Росії.
- У Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучих з росіянкою. За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що йде російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження і відповідальність.
- Також заступник глави Міноборони підтвердила, що бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом Збройних сил України. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів.
- Олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловив свою думку про критику на адресу Магучих. Він підкреслив, що виступає проти "цькування 19-річної дитини".
- Також Магучих підтримав каратист Станіслав Горуна.
- У НОК України та ФЛАУ також заступилися за українську спортсменку.