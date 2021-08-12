Ярослава Магучіх пояснила, чому обіймалася з росіянкою, і підкреслила, що "вірна Україні".

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх звернулася до українців після критики на свою адресу через фото і обійми з росіянкою на Олімпіаді в Токіо.

Відповідний пост з'явився на її сторінці в Instagram.

"Шановні співвітчизники, я знаю, що моє фото з російською спортсменкою викликало великий резонанс. Хочу пояснити, що відбулось. Виступити на Олімпіаді - мрія і сенс всього життя кожного спортсмена! Словами не передати емоції у мить, коли моя мрія збулась! Мені підкорилась не тільки висота, але й олімпійська медаль! Я була в захваті від перемоги. У такі хвилини хочеться обійняти весь світ.

Хочу всіх запевнити: я маю честь належати до лав військовослужбовців Збройних Сил України, які захищають країну у російсько-українській війні. Шаную наших воїнів, які дають всім нам можливість працювати, тренуватись, жити мирним життям!

Я вірна Україні. Розумію, що відбулось. Хочу закликати всіх бути обережними, бо ворог готовий на все. Для мене це досвід, який робить мене сильнішою", - написала Магучіх.

Скандал навколо Магучіх і Ласіцкене

19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.

Згодом в мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене відразу після змагань. Магучіх тримала в руках прапор України, а росіянка - прапор олімпійського комітету Росії.

У Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучих з росіянкою. За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що йде російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження і відповідальність.

Також заступник глави Міноборони підтвердила, що бронзовий призер Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом Збройних сил України. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк висловив свою думку про критику на адресу Магучих. Він підкреслив, що виступає проти "цькування 19-річної дитини".

Також Магучих підтримав каратист Станіслав Горуна.

У НОК України та ФЛАУ також заступилися за українську спортсменку.

Автор: Антон Дудар