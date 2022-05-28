Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги у стрибках у висоту, що проходить в американському Юджині.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги, що проходить в американському Юджині. 20-річна дніпрянка не залишила шансів конкурентам, з другої спроби подолавши планку на висоті 200 см.

Таким чином Ярослава здобула золоту медаль. До того ж її результат став найкращим у поточному сезоні серед усіх легкоатлеток світу. Срібну нагороду виборола американка Вашті Каннінгем, а замкнула трійку призерок Надія Дубовицька із Казахстану.

Дуже близькою до подіуму була українка Ірина Геращенко, яка перестрибнула планку 190 сантиметрів. Ще одна представниця України Юлія Левченко із результатом 180 см показала сьомий результат.

Підсумки виступів:

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 200 см

2. Вашті Каннінгем (США) – 193 см (менше спроб)

3. Надія Дубовицька (Казахстан) – 193 см

4. Ірина Геращенко (Україна) – 190 см

7. Юлія Левченко (Україна) – 180 см

Нагадаємо, що в березні поточного року Магучіх стала чемпіонкою світу в стрибках у висоту в приміщенні. Після перемоги Ярослава присвятила тріумф Україні та сказала, що вона хотіла "показати, який ми сильний народ".

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