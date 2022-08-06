Вона зізналася, що Магучіх та інші українські спортсменки навряд чи зрозуміли її думку.

Російська стрибунка у висоту Марія Ласіцкене прокоментувала своє повідомлення українці Ярославі Магучіх, у якому вона вперше за п'ять місяців відреагувала на війну. Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 назвала помилкою своє мовчання.

Ласіцкене цитує пропагандистське видання "Р-Спорт". Вона зізналася, що Магучіх та інші українські спортсменки навряд чи зрозуміли її думку.

"Я захоплююся її силою духу. І спробувала пояснити їй, що в мені, що зі мною. Перепросила за те, що написала лише зараз, пояснила чому. І закінчила так: "Найімовірніше, ти мене не зрозумієш". Але вона й не повинна мене розуміти. Ніхто не повинен. Моя величезна помилка, як мені здається, полягала в тому, що я не знайшла в собі сміливості написати їм відразу після початку подій в Україні. І мене це гнітить і знищує. Я на той час була впевнена, що їм не потрібні мої слова. А коли я їх сказала, вони мені не повірили", – заявила Ласіцкене.

Магучіх раніше сказала, що тепер в неї немає більше кумира, маючи на увазі Ласіцкене.

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