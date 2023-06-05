У понеділок, 5 червня, українська спортсменка Ярослава Магучіх здобула перемогу в стрибках у висоту на турнірі Continental Gold Tour (FBK Games), який проходить в Нідерландах.
21-річна українка показала результат 2,00 метра. Також Ярослава спробувала встановити рекорд турніру (2,05 м), але ця планка, на жаль, їй не підкорилася.
Друге місце на турнірі з результатом 1,93 метра посіла ще одна українська пригунка - Ірина Геращенко. Трійку призерів замкнула представниця Німеччини Йоганна Герінг (1,90), яка за кількістю спроб випередила ще одну українку Юлію Левченко (1,90 метра).
Легка атлетика. Нідерланди. Continental Gold Tour. Стрибки у висоту
1. Ярослава Магучіх ( Україна) - 2,00
2. Ірина Геращенко ( Україна) - 1,93
3. Йоганна Герінг (Німеччина) - 1,90
4. Юлія Левченко (Україна) - 1,90
Нагадаємо, на початку березня на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який проходив у Стамбулі, Ярослава Магучіх з результатом 1,98 завоювала золото. Юлія Левченко на цьому турніру стала п'ятою.