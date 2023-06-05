Українські спортсменки Магучіх і Геращенко зробили переможний дубль на турнірі Continental Gold Tour.

У понеділок, 5 червня, українська спортсменка Ярослава Магучіх здобула перемогу в стрибках у висоту на турнірі Continental Gold Tour (FBK Games), який проходить в Нідерландах.

21-річна українка показала результат 2,00 метра. Також Ярослава спробувала встановити рекорд турніру (2,05 м), але ця планка, на жаль, їй не підкорилася.

Друге місце на турнірі з результатом 1,93 метра посіла ще одна українська пригунка - Ірина Геращенко. Трійку призерів замкнула представниця Німеччини Йоганна Герінг (1,90), яка за кількістю спроб випередила ще одну українку Юлію Левченко (1,90 метра).

Відео дня

Легка атлетика. Нідерланди. Continental Gold Tour. Стрибки у висоту

1. Ярослава Магучіх ( Україна) - 2,00

2. Ірина Геращенко ( Україна) - 1,93

3. Йоганна Герінг (Німеччина) - 1,90

4. Юлія Левченко (Україна) - 1,90

Нагадаємо, на початку березня на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який проходив у Стамбулі, Ярослава Магучіх з результатом 1,98 завоювала золото. Юлія Левченко на цьому турніру стала п'ятою.

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