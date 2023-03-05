Україна завоювала вже три медалі на чемпіонаті Європи в Стамбулі.

У неділю, 5 березня, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який проходить в Стамбулі, відбувся фінал в жіночих стрибках у висоту.

Україну у фіналі цієї дисципліни представляли три спортсменки: Юлія Левченко, Ярослава Магучіх і Катерина Табашник.

Титул чемпіонки Європи з результатом 1,98 м виборола Ярослава Магучіх. 21-річна спортсменка також намагалася підкорити висоту 2,03 метра - найкращий результат сезону в світі, проте взяти цю висоту їй не вдалося.

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Друге місце посіла спортсменка з Нідерландів Бріт Верман. Вона взяла висоту 1,96 м, повторивши національний рекорд.

Третє місце посіла ще одна представниця України Катерина Табашник. Вона з першої спроби взяла висоту 1,94 м, що дозволило їй завоювати бронзову нагороду.

Для Катерини Табашник це був перший в кар'єрі чемпіонат Європи в приміщенні і перша медаль на континентальній першості.

Ще одна українка Юлія Левченко також взяла висоту 1,94 м, але лише з третьої спроби. Саме це і не дозволило їй поборотися за медалі.

ЧЄ-2023. Стрибки у висоту. Фінал (жінки)

Ярослава Магучіх (Україна) - 1,98 м

Брітт Веерман (Нідерланди) - 1,96 м

Катерина Табашник (Україна) - 1,94 м

Ангеліна Топіч (Сербія) - 1,94 м

Юлія Левченко (Україна) - 1,94 м

Відзначимо, що на ЧЄ-2023 з легкої атлетики в Стамбулі збірна України завоювала вже три нагороди. Раніше бронзову медаль для України виграв штовхач ядра Роман Кокошко.

Додамо, що Ярослава Магучіх вдруге виграє золото ЧЄ. Минулого року на змаганнях у німецькому Мюнхені 21-річна спортсменка стала першою в історії України чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту.

У лютому 2023 року Магучіх стрибнула 2,02 м на турнірі World Athletics Indoor Series Silver Tour у французькому Меці, показавши найкращий результат сезону у світі.

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