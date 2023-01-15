21-річна спортсменка підкорила висоту в 2 метри.

Зіркова українська легкоатлетка та чемпіонка Європи зі стрибків у висоту Ярослава Магучих здобула перемогу на Меморіалі Олексія Дем'янюка.

Змагання пройшли у Львові. Багаторазовий призер світових і континентальних першостей мала високу конкуренцією в особі Ірини Геращенко і Юлії Левченко, проте обидві не змогли нав'язати Ярославі боротьбу за золото.

Магучіх підкорила планку на висоті 2 метри, що стало найкращим результатом сезону в світі. Ірина Геращенко показала другий результат - 1,93 м, а Юлія Левченко стала третьою з результатом 1,91 м.

Відео дня

Меморіал Олексія Дем'янюка. Стрибки у висоту. Фінал

Ярослава Магучіх (2,00 м)

Ірина Геращенко (1,93 м)

Юлія Левченко (1,91 м)

Відео переможного стрибка Магучіх:

Переможцем змагань серед чоловіків став львів'янин Вадим Кравчук. Його результат 2,21 м.

Відзначимо, що наступні змагання Ярослави Магучіх заплановані на 25 січня в німецькому Котбусі.

Нагадаємо, у 2022 році Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу в приміщенні, чемпіонат Європи та завоювало срібло ЧС під відкритим небом.

Крім того, Магучіх стала тріумфатором Діамантової ліги і повторила рекорд України - 2,05 м.

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