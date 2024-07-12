Ситуація українських футбольних клубів значно погіршилась. Про це свідчить оновлений рейтинг за підсумками минулого сезону єврокубків, який опублікував Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
Так, найвище у рейтингу перебуває донецький "Шахтар" - клуб посів 40 сходинку. Після нього йде київське "Динамо", яке опинилося на 72 місці. Замикає перебування українських команд у 100 найкращих клубів луганська "Зоря", яка знаходиться на 87 місці.
Минулого сезону українські клуби займали вищі сходинки. Так, "Шахтар" був на 26 місці, "Динамо" - на 68, а "Зоря" так і була на 87.
Водночас відомо, що на першому місці вже третій сезон поспіль англійський "Манчестер Сіті", на другому - переможець Ліги чемпіонів сезону 2023/2024 "Реал Мадрид", а закрила трійку лідерів мюнхенська "Баварія".
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Як раніше писав УНІАН, колишній головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп відмовився очолити збірну США з футболу. З німецьким фахівцем вже зв'язувались, проте в нього інші плани на майбутнє.
Водночас стало відомо, який футбольний клуб має найдорожчий склад у світі. Вартість його складу становить приблизно 1,38 мільярда євро.
Також УНІАН повідомляв, що Україну на Олімпіаді-2024 представить найменша в історії кількість спортсменів. В липні до Парижа поїдуть 140 атлетів.