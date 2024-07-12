Першу сходинку третій сезон поспіль посідає "Манчестер Сіті".

Ситуація українських футбольних клубів значно погіршилась. Про це свідчить оновлений рейтинг за підсумками минулого сезону єврокубків, який опублікував Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Так, найвище у рейтингу перебуває донецький "Шахтар" - клуб посів 40 сходинку. Після нього йде київське "Динамо", яке опинилося на 72 місці. Замикає перебування українських команд у 100 найкращих клубів луганська "Зоря", яка знаходиться на 87 місці.

Минулого сезону українські клуби займали вищі сходинки. Так, "Шахтар" був на 26 місці, "Динамо" - на 68, а "Зоря" так і була на 87.

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Водночас відомо, що на першому місці вже третій сезон поспіль англійський "Манчестер Сіті", на другому - переможець Ліги чемпіонів сезону 2023/2024 "Реал Мадрид", а закрила трійку лідерів мюнхенська "Баварія".

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Як раніше писав УНІАН, колишній головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп відмовився очолити збірну США з футболу. З німецьким фахівцем вже зв'язувались, проте в нього інші плани на майбутнє.

Водночас стало відомо, який футбольний клуб має найдорожчий склад у світі. Вартість його складу становить приблизно 1,38 мільярда євро.

Також УНІАН повідомляв, що Україну на Олімпіаді-2024 представить найменша в історії кількість спортсменів. В липні до Парижа поїдуть 140 атлетів.

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