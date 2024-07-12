Голкіпер натякнув, що може перейти в іншу команду.

Український воротар Андрій Лунін відповів, чи готовий продовжити контракт з іспанським Реалом.

"Чи залишуся я в Реалі? Побачимо, побачимо...", – відповів невизначено голкіпер, передає видання Marca.

Раніше українець часто публічно заявляв, що хоче залишитися у іспанській команді.

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Нагадаємо, у Луніна контракт з Реалом розрахований до літа 2025 року. Керівництво клубу запропонувало йому продовжити співпрацю ще на 4 роки.

Лунін у Реалі

Лунін минулого сезону провів за Реал 31 матч, у яких пропустив 32 голи та 12 разів відіграв на нуль.

Дані, про те, що Лунін влітку може покинути іспанцький клуб з'явилися деякий час тому. За інформацією спортивних ЗМІ, Лунін вирішив, що йому зараз краще перейти у клуб, де він буде мати постійну ігрову практику. Воротар попросив свого агента Хорхе Мендеша розпочати просування його трансферу до англійського "Манчестер Юнайтед".

Андрій Лунін встановив незвичний рекорд серед українських спортсменів, вивівши "Реал" у фінал ЛЧ. У півфінальному матчі-відповіді проти "Баварії" мадридці здобули вольову перемогу з рахунком 2:1, а Лунін здійснив чотири сейви.

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