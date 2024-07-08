Вартість найдорожчого складу становить приблизно 1,38 мільярда євро.

Ні для кого не секрет, що футболісти мають величезні зарплати, а вартість їхніх контрактів вражає.

Відоме іспанське видання Marca оприлюднило рейтинг футбольних клубів, які мають найдорожчі склади спортсменів у світі. Лідером виявився чемпіон АПЛ "Манчестер Сіті". Вартість його складу становить приблизно 1,38 мільярда євро. З невеликим відривом за ним слідують мадридський "Реал" (1,28 мільярда євро).

"Команду "Реала" очолюють троє гравців, які оцінюють у 180 мільйонів євро, два фаворити на виграш "Золотого м'яча" та Кіліан Мбаппе. Крім того, у них загалом 7 гравців на суму 100 і більше мільйонів євро. Зі свого боку, "Манчестер Сіті" має лише трьох гравців, вартість яких перевищує 100 мільйонів євро", - зауважує видання.

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Найбільша різниця між обома клубами полягає в оборонній лінії на користь "Манчестер Сіті". Водночас "вартість" воріт і півзахисту "Реала" економічно краще оцінюється. Загалом співвідношення виглядає так:

Ворота - 53 млн ("Реал) / 44,2 млн ("Манчестер Сіті");

Оборона 165,5 млн ("Реал)/ 403 млн.("Манчестер Сіті");

Середнє поле - 589,5 млн ("Реал) / 366 млн ("Манчестер Сіті");

Передня частина - 472,8 млн / 570 млн ("Манчестер Сіті").

Лондонський "Арсенал" зайняв третє місце у топі (1,18 мільярда євро). Інші сходинки рейтингу посіли:

"Челсі" – €1,08 млрд;

"ПСЖ" – €948,2 млн;

"Баварія" – €934,15 млн;

"Ліверпуль" – €931,3 млн;

"Барселона" – €860 млн;

"Тоттенгем" – €818,5 млн;

"Манчестер Юнайтед" – €741,15 млн.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 6 липня, визначився остаточний склад півфінальних пар футбольного Євро-2024. Останню путівку до "фіналу чотирьох" у Берліні розіграли збірні Нідерландів та Туреччини.

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