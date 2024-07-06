Останню путівку до "фіналу чотирьох" розіграли футбольні збірні Нідерландів та Туреччини.

У суботу, 6 липня, визначився остаточний склад півфінальних пар футбольного Євро-2024. Останню путівку до "фіналу чотирьох" у Берліні розіграли збірні Нідерландів та Туреччини.

На відміну від матчу Англії та Швейцарії, які свій чвертьфінал відіграли дещо раніше у суботу, команди розпочали жваво, на зустрічних курсах. Щоправда справжньої гостроти біля воріт жодного з колективів тривалий час не було.

Але на 35-й хвилині захисник турків Самет Акайдін таки знайшов шпарину в обороні Нідерландів. Тож перший тайм завершився з мінімальною перевагою команди Вінченцо Монтелли.

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Втім, у другому таймі команда Рональда Кумана перевернула все з ніг на голову. Спочатку захисник Стефан Де Врей зрівняв рахунок. А згодом оборонець Туреччини Мерт Мюлдюр "відзначився" автоголом і встановив, як виявилося, остаточний рахунок - 2:1 на користь "помаранчевих".

Таким чином, 10 липня збірна Нідерландів у Дортмунді зустрінеться у півфіналі з командою Англії. Днем раніше у Мюнхені в боротьбі за вихід до фіналу Євро-2024 зійдуться Іспанія та Франція.

Євро-2024 - останні новини

Англія та Швейцарія розіграли третю путівку до півфіналу футбольного Євро-2024. Як і напередодні Франція з Португалією, команди визначали переможця в серії післяматчевих пенальті.

Основний час завершився нічиєю - 1:1, а у "футбольній лотереї" більше пощастило англійцям - 5;3.

Напередодні визначилися перша пара півфіналістів Євро-2024. Збірна Франції в серії пенальті перемогла збірну Португалії у другому чвертьфіналі Євро-2024 - 5:3.

Раніше Німеччина та Іспанія розіграли першу путівку до півфіналу Євро-2024. Матч завершився з рахунком 1:1 у основний час, а під завісу другого екстратайму іспанці таки дотиснули господарів чемпіонату.

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